Héricourt : une classe d’élèves avec polyhandicaps ouvre à la rentrée à l’école Borey

Si Héricourt est en avance, c’est que le projet se construit depuis plusieurs années. L’Adapei Éveil 70, le pôle enfance du groupe associatif Handy Up, qui gère notamment l’institut médico-éducatif (IME) d’Héricourt, a créé en septembre 2019 une unité d’enseignement au sein de son établissement pour accueillir des enfants avec polyhandicaps. Avant, les enfants avaient des créneaux de scolarisation de manière individuelle. Trente minutes par ici. Trente minutes par là. Et des moyens plus limités autour de la scolarisation. Avec l’unité d’enseignement, « on parle de classe et de scolarisation à part entière », confie Anne Fesquet, directrice du pôle enfance. La professionnelle note l’importance de « la dynamique de groupe » et de « l’émulation » dans l’apprentissage. « Les élèves ont acquis [des compétences] qu’ils n’auraient pas acquis seul », se réjouit-elle. C’était une première étape.