Héricourt: Gaussin passe à l’hydrogène

Gaussin conçoit et fabrique des véhicules de manutention et de transport pour la logistique (Amazon, Décathlon, Carrefour, UPS, etc.) et pour ports et aéroports. L’entreprise disposait déjà à son catalogue des véhicules électriques ; elle propose désormais des véhicules « 100% hydrogène ». Les précommandes sont ouvertes et la commercialisation débutera pendant le premier semestre 2021. L’ATM-H2 est destiné aux centres logistiques ; il a une capacité de traction de 38 tonnes. L’APM-H2 est dédié au transport des containers sur les ports avec une capacité de traction de 75 tonnes.