Héricourt : Eloïse, d’employée à la CAF à créatrice de robes de mariée

« Mes études n’ont rien à voir avec la couture. J’ai fait un BTS assistante de gestion et une licence dans les ressources humaines », raconte Eloïse. Par la suite, la jeune femme trouve du travail au sein de la caisse d’allocations familiale (CAF) à Paris, puis à Montbéliard. « Ce n’était pas fait pour moi… Quand on voit l’envers du décor, le peu de lien avec les allocataires : ça n’allait pas du tout », pointe la jeune créatrice, un peu émue.

La couture, elle, a toujours été en filigrane dans sa vie. Par sa maman, quand elle était plus jeune. Puis lors de sa première grossesse, avec l’envie de concevoir un landau, des bavoirs pour son aînée. Quant au monde du mariage, elle l’a découvert lors de son propre mariage. Le déclic. L’envie de retrouver un contact chaleureux avec les clients, un aspect qui lui manquait tant dans sa carrière passée. Et de mettre à profit ses talents de couturière, qu’elle explore en créant des vêtements pour elle et ses amies. En 2018, Eloïse quitte son poste pour ouvrir sa propre boutique. En six mois.

Cette boutique, elle y a mis son supplément d’âme. Ses clientes le lui disent. Les retours sur internet en témoignent. Et c’est vrai qu’elle est belle cette boutique. Et grande ! La salle d’essayage, avec ses grands fauteuils tout doux et un salon de thé Disney donnent envie de rester lover là. « Le local, qui fait 184 m² a permis de créer plusieurs espaces intimes. J’ai fait ici ce que j’aurai voulu avoir durant mes propres essayages. » Elle poursuit : « Quand j’ai essayé ma robe, toute la rue piétonne passait juste à côté et ceux qui passaient pouvaient tout voir. Là, on ferme la porte et on est entre nous. On ne se compare pas. C’est un moment pour soi. »

« Au début, j’ai vendu des grands noms du mariage. Avec le lancement de l’entreprise, je n’avais pas le temps pour la partie création. Je me suis fait la main en faisant des retouches », narre la créatrice. Puis vient le confinement. Une aubaine pour la confection de ses robes, témoigne Eloïse. En un peu plus d’un an, elle créé pas moins de douze robes. Des robes bohème, des robes princesse, des combinaisons et une robe spéciale pour le final du défilé. Organisé ce samedi. « Il faudra venir pour la découvrir », taquine gentiment Eloïse. « Mon inspiration pour mes créations, ça a été mes clientes. En voyant ce qui leur plaisait pendant la première année de vente, ça m’a donné beaucoup d’idées ». Ce défilé, c’était son rêve depuis l’ouverture. Et nous y sommes. Sur son visage transparaît le stress, quand même. Dans le défilé, comme dans ses créations, Eloïse y met son âme, sa passion. Pour découvrir ces créations, il faudra se déplacer à Héricourt, salle de la Cavalerie, ce samedi.