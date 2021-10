Haute-Saône : où les pneus neige sont-ils obligatoires dès le 1er novembre ? [carte]

« Les nouvelles obligations d’équipement concerneront les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars circulant dans les zones établies par les préfets. Elles ne s’appliquent pas aux véhicules équipés de pneus à clous », précise la préfecture. Les véhicules devront avoir des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d’équiper au moins deux roues, soit être équipés de 4 pneus hiver. « Les autocars, autobus et poids lourds sans remorque ni semi-remorque seront également soumis aux mêmes obligations que les véhicules précités », ajoute la préfecture. « Pour les poids lourds avec remorque ou semi-remorque, ils devront détenir des chaînes à neige permettant d’équiper au moins deux roues motrices, même s’ils sont équipés de pneus hiver », complète le communiqué.