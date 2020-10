Haute-Saône : les conditions renforcées du port du masque maintenues

Face à la situation sanitaire, la préfète de Haute-Saône a donc pris un arrêté instaurant le port du masque obligatoire, sur l’ensemble du département, pour les personnes de plus de 11 ans, à l’occasion des évènements de plus de 10 personnes. Elle prolonge ainsi les mesures déjà en place, jusqu’au 30 octobre. « Bien que moins touché que le reste de la région Bourgogne-Franche-Comté, le département de la Haute-Saône connait toujours une circulation active du virus avec une situation qui tend à se détériorer lentement, le taux d’incidence venant de dépasser les 20 cas pour 100 000 habitants », indique la préfecture, qui insiste toujours sur le respect des mesures barrières « absolument essentielles à l’endiguement de l’épidémie, afin de sauver des vies et d’éviter d’avoir à prendre des mesures plus sévères vis-à-vis des activités économiques et sociales ». La préfète invite, notamment les jeunes, à limiter les pratiques de convivialité, comme la bise. « Il est nécessaire de prévenir tout comportement susceptible d’augmenter ou de favoriser la propagation du virus, en particulier dans les espaces publics à forte fréquentation, et d’éviter une hausse des contaminations de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental. »

Ne pas porter le masque peut conduire à une amende de 4e classe, soit 135 euros, voire à une amende de 5e classe, en cas de récidive dans les 15 jours, soit 1 500 euros d’amende, voire à une peine de 6 mois de prison et 3 750 euros d’amende en cas de récédive à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours.