Grand Belfort : en moyenne, les femmes gagnent 368 euros de moins

Le Grand Belfort veut favoriser l’embauche de femmes/hommes dans les secteurs féminisés/masculinisés « en agissant sur le cadre de travail » et « sur le recrutement », en mettant notamment la mention « F/H » sur les annonces. « En raison de la crise sanitaire les travaux d’amélioration ont été réduits en 2020. Aucun aménagement spécifique au bénéfice des femmes n’a pu être entrepris par le service du Patrimoine bâti », ireconnait le rapport. « On attend des mesures réelles fortes », s’est émue Mathilde Regnaud, qui avait déjà évoqué ce dossier au conseil municipal de Belfort. « Vous faites des efforts et c’est heureux, mais force est de constater qu’ils ne suffisent pas. Il faut aller plus loin et se montrer davantage volontaristes », a-t-elle ajouté.

Loubna Chekouat a précisé qu’un plan pluriannuel allait être défini. Des actions doivent être présentées au mois de juin. Elles doivent permettre : « d’évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération ; de garantir l’égal accès aux cadres d’emploi, grades et emplois de la fonction publique ; de favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ; de lutter contre les violences sexuelles et sexistes, les harcèlements et les discriminations. » Ce plan est une obligation légale pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. S’il n’est pas mis en place, la collectivité risque « une pénalité financière d’un montant maximum de 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels ».

Mathilde Regnaud invite à accroître « la diversité des profils au sein des jurys délibérants, et de les sensibiliser aux « biais implicites dans le recrutement » ». Elle sensibilise aussi sur le dossier des signalements des cas de discriminations ou de sexisme. « Les personnels de la ville et de l’agglo ont-ils une écoute spécifique, y a-t-il à la DRH quelqu’un qui est formé pour gérer ce type de cas ? » questionne-t-elle. Elle propose notamment d’organiser pour les élus des formations de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.