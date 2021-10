Giromagny : la résidence Saint-Joseph veut devenir « l’Ehpad du Futur »

La direction souhaite remodeler le modèle de l’Ehpad pour en faire un lieu de passage, de rencontres. Le leitmotiv : effacer l’aspect « hôpital » de l’établissement. Une réflexion qui se mène sur plusieurs fronts : plus de blouses pour les soignants (sauf pour les soins), repas selon les envies et besoins, sans heure fixe. Au niveau de l’architecture : remaniement des espaces, des couloirs et des chambres. « Aujourd’hui, on a encore 50 % de chambre double », analyse la directrice de l’établissement. Le but : que chacun ait une chambre, pour garantir l’atmosphère « chez soi ». En définitive : plus de hall froid, plus de couloirs style hôpital. Un vrai travail pour gommer l’atmosphère impersonnelle qu’ont souvent ces établissements médicalisés. En termes d’organisation, rien n’est encore très clair. Surtout pour la question des repas. « Mais le personnel nous suit à 100% dans cette toute nouvelle vision de l’établissement », assure la directrice, Lidwine Viennet.

L’espace extérieur va être repensé entièrement, lui aussi. Les bâtiments adjacents à l’Ehpad, qui appartiennent à l’association hospitalière de Giromagny, vont être utilisés pour créer des lieux de rencontres entre résidents et villageois, familles, enfants. Une crèche est déjà attenante. Elle sera détruite et reconstruite à un endroit stratégique, « pour que les personnes âgées puissent voir les enfants, les rencontrer », explique Bruno Kern. Il poursuit : « Nous voulons intégrer une place du village au milieu du parc immobilier de l’établissement, avec des commerces pour que les gens y viennent plus naturellement. Pour faire une course et se détendre », poursuit-il. Le chemin à l’arrière de l’Ehpad – qui sert aujourd’hui de raccourci aux villageois – sera transformé en une allée paysagère pour que les Giromagniens puissent accéder à la place.

« Nous allons, avec ce projet, répondre à deux enjeux. Dessiner l’Ehpad du futur et revitaliser le bourg en recréant des commerces, de la vie », explique Bruno Kern. Pour cela, l’association a racheté la paroisse, à deux pas de la résidence, pour créer un restaurant. Ce lieu a pour vocation de devenir un endroit chaleureux où les résidents pourront se rendre pour se restaurer avec leurs familles. Tout en restant à côté de la résidence.

La maison du gardien sera, elle, dédiée à la création de chambres d’hôtes. « Nous voulons créer un véritable quartier où se croiseront toutes les générations au profit des résidents et où les familles pourront venir plus aisément. Ils sont nombreux à venir de loin », expose Bruno Kern.