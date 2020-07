General Electric : un futur industriel se dessine à Belfort

La CGT a décidé de ne pas prendre part à la réunion à Bercy, confirme Cyril Caritey, secrétaire du syndicat, joint par téléphone. « Nous mettons en place des assemblées générales à Belfort, Bourogne et Chonas », détaille-t-il. Selon le représentant syndical, il assure « qu’on ne touchera pas à nos conditions de travail », glisse Cyril Caritey, renvoyant vers un accord validé il y a une dizaine d’années. « Il y aura un débrayage à chaque fois que c’est nécessaire », assure-t-il. Et, selon lui, les 8 jours, qui devaient être décalés à 2021, seront pris. La CGT continue de dénoncer la désorganisation du travail, avec le départ des 545 premières personnes. « On passe 30 % du temps à chercher des pièces et il n’y a plus de marches décisionnelles. » La CGT ne croit absolument pas à l’accord sur le projet industriel de Belfort et réclame plutôt des machines.