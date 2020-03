General Electric : l’innovation à l’honneur après le dépôt de deux brevets

« Le second brevet délivré tout récemment, déposé par les ingénieurs Alexis Sesmat (délégué syndical Sud Industrie, une des figures du conflit social, et engagé dans les élections municipales sur la liste Belfort en Grand, NDLR) et Maxime Buquet, met en lumière les qualités inhérentes des centrales à base de turbine à gaz pour stabiliser les réseaux de distribution d’électricité. Les turbines qui alimentent les réseaux électriques réagissent en temps réel afin d’assurer l’équilibre entre la production et la consommation électrique. Tout aléa sur l’un a une incidence sur l’autre et se traduit par une variation de la fréquence et de la tension du réseau. Un incident sur le réseau, par définition imprévisible, peut avoir des conséquences pouvant détruire tout ou partie des turbines qui y sont connectées. L’invention déposée par les deux ingénieurs belfortains permet d’anticiper les conséquences « mécaniques » d’un événement réseau permettant d’adapter au mieux la réaction de la centrale électrique et d’éviter tout endommagement matériel », explique le communiqué.