General Electric : les ingénieurs de la branche nucléaire prêts à monter d’un ton

Le 15 avril est une date bascule pour l’entité Thermal Système Belfort (TSB), une entité de General Electric – un assemblier des centrales nucléaires – visée par un plan social qui menace 238 postes. Les représentants du personnel ont déposé il y a quelques semaines des contre-propositions. Des contre-propositions qui peuvent permettre de sauver 130 à 140 personnes – dans le périmètre limité aux projets neufs fixés par GE – annonce Laurent Humbert, de la CFE-CGC, aux salariés de l’entité, réunis en assemblée générale porte de la Découverte, à Belfort. « Nous avons justifié tous les postes pour être crédible », insiste Laurent Humbert, secrétaire adjoint du comité social et économique (CSE) central. D’autres marchés peuvent donc être envisagés et c’est ce que va faire le groupe d’experts mandaté par l’intersyndical, par exemple autour de la réparation des alternateurs.

Ce travail, c’est aussi celui de montrer que l’activité charbon, qui postule à ce plan social, concerne très peu Belfort et que le plan est donc sur-dimensionné. Une donnée d’autant plus essentielle que même le Gouvernement, comme en témoigne les propos tenus par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, dans L’Est Républicain, estime que ce plan est justifié compte tenu du retrait du charbon. Mais à Belfort, le plan condamne des projets autour des compensateurs synchrones, de la biomasse ou l’activité d’intégration complète d’une centrale nucléaire. Il fragilise son avenir. « Les contre-propositions sont là pour justifier que le charbon n’a pas d’impact », résume Laurent Humbert. Mais au-delà de convaincre la direction française et le Gouvernement, il faut convaincre la direction mondiale de General Electric.