General Electric : les employés réclament une prime exceptionnelle de 2 000 euros

A l’initiative de la CGT, les employés de la filiale Steam Power General Electric se sont rassemblés massivement pour la remise en main propre de la pétition au PDG, Frédéric Wiscart, pour l’obtention de la prime Macron. Une initiative rejointe par la CFE-CGC et la CFDT. Dans le hall du bâtiment 329, ce mardi matin, le grand sapin est allumé. Et des stands sont dressés. Le marché de Noël de l’entreprise et le rassemblement sont prévus… en même temps. De l’extérieur, le cadre est coloré. Le bleu de travail des ouvriers se mêle aux pulls de Noël les plus colorés des salariés déguisés pour l’occasion.

Jusqu’ici, il avait été annoncé aux salariés que la prime serait versée selon les échelons de salaire. Pour eux, c’est un non. Tous les employés doivent être remerciés à la même hauteur. « En 2021, toutes les entreprises ont la possibilité de verser 1 000 ou 2 000 euros à leurs salariés pour les remercier et les encourager dans cette crise sanitaire. La demande est légitime, mais aujourd’hui, notre directeur a l’air d’avoir du mal à dire Good Job », s’est plaint Saïd Bersy, délégué syndical de la CGT.

Saïd Bersy s’est adressé à l’ensemble des employés présents, en s’exclamant : « Vous méritez cette prime. Vous ne méritez pas ce mépris. Ce qui est juste pour un est juste pour tous. » Laurent Santoire, délégué syndical de la CGT, a, lui aussi pris la parole. « General Electric n’est plus notre société. Ce qu’on va devenir, cela n’a aucun sens pour ceux qui nous dirigent. Nous sommes des pions et au final, c’est toujours plus pour les actionnaires et toujours moins pour nous et nos salaires. »