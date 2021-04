Freiner la vigne pour la préserver du gel: une parade écologique testée en Bourgogne

« Je me demandais si je n’allais pas tout arracher »: la vigneronne Claire Naudin « observait du gel quasiment tous les ans » sur une de ses parcelles particulièrement exposée, située dans les Hautes Côtes de Beaune (Côte d’Or). « Mais je me suis dit: le gel, ce n’est pas inéluctable ».

La propriétaire des 21 hectares du Domaine Naudin-Ferrand, à Magny-lès-Villers, appelle alors à l’aide l’Institut de la vigne et du vin (IVV, Université de Bourgogne à Dijon) qui pratique une série de relevés: à trois mètres de hauteur, à deux mètres, et au ras du sol. « On peut avoir -2° au sol et -1° plus haut », explique Catinca Gavrilescu, la climatologue qui travaille sur l’étude.

En cas de gelée dite « radiative », c’est-à-dire sans vent, l’air chaud, plus léger, monte, et l’air froid est « plaqué au sol ». « Il y a donc plus de risque de gel au sol qu’en hauteur », explique-t-elle.

Or, en Bourgogne, la vigne est généralement taillée de manière à rester « à environ 50 centimètres du sol », ce qui favorise le risque de gel. De plus, la taille a lieu en plein hiver, déclenchant ainsi l’éclosion précoce de jeunes bourgeons, « formés à 90% d’eau » et donc plus sensible au froid, rappelle la chercheuse.