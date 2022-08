Foussemagne : pour une commande groupée de fioul et de pellets, le parcours du combattant

Au téléphone, Julienne Hemme, adjointe à la mairie de Sermamagny chargée des affaires sociales, raconte que la tâche était impossible pour le fioul à cause des fluctuations de prix qui empêchent d’en arrêter un d’une semaine à l’autre. Cela faisait pourtant plus de huit ans que la commune se chargeait de faire l’entremetteuse pour les habitants pour les achats de ce type.

« C’est un enfer », confie le maire de Foussemagne. Pour les granulés, « le prix ne fait que monter, il faut passer rapidement commande », rapporte-t-il. Des données que confirme Julienne Hemme : « Pour le granulé, il a fallu se battre pour garder le même prix entre la commande début mai et la livraison début juin.» Elle se remémore : « L’an passé, le sac de granulé était à 3,85 euros. Cette année, il était à 5,02 euros. Et maintenant, il approche des 8 euros ! »

Concernant le fioul, Arnaud Miotte pensait la donne différente. « Normalement, en été, il y a moins de demandes car les gens pensent à leurs vacances ou à d’autres choses, alors les prix sont plus bas. » Mais pas cette année. Il rapporte avoir constaté des prix « volatiles », constamment en « dents de scie ». La vitesse à laquelle évoluent les prix empêche les fournisseurs de statuer et ne laisse pas le temps aux acheteurs de se décider. « Les prix étaient valables une journée, parfois même une demi-journée.» À la fin, il finit par y arriver en ne traitant qu’avec un fournisseur, en statuant sur une ristourne, une baisse et un volume, un jour et une heure précise, entre midi et 14h, où les habitants intéressés ont dû appeler pour confirmer la livraison.