Foussemagne : à l’aube de la rentrée, la difficulté de fournir tous les clients en pellets 

Il s’inquiète, aussi, de la baisse des ventes de chaudières et de poêles à granulés. Il remarque depuis quelques mois une baisse notable. Et une hausse des achats de poêles à bois depuis un ou deux mois. Selon lui, il n’y a aujourd’hui plus d’avantages à acheter un poêle ou une chaudière à granulés. « L’incidence est passée du simple au double. Aujourd’hui, il revient au même prix de se chauffer au granulé ou au fioul.» Et pour ceux qui voudront, et arriveront tout de même à se fournir, il n’est pas en mesure de fixer des prix pour le mois de septembre. « On retrouve beaucoup d’offres alléchantes sur le net qui annoncent des prix bas. Il faut faire attention, ce sont souvent des annonces mensongères. Le prix est en constante évolution.»

Ce fournisseur remet en perspective la dynamique. Depuis le Covid, ce secteur a été sauvé par les aides de l’État pour acheter des chaudières et des poêles. « Mais aujourd’hui, si on est honnête, on ne peut pas dire aux gens de les acheter. Ils n’ont plus d’avantages.» Moins de ventes de pellets, au moins 2 000 tonnes en moins, moins de ventes d’équipements…. Le gérant a des sueurs froides en pensant à la suite.

Il tente de relativiser. « J’ai lu que des usines étaient en construction en Allemagne pour produire plus de granulés. Avec un peu de chance, ça ira mieux l’an prochain.» Mais pour le moment, c’est le grand flou. Il envisage aussi des solutions pour aider les clients à payer. Notamment en mettant en place des systèmes de crédit avec Cetelem pour que les clients puissent payer en plusieurs fois. « Au vu de la tendance, nous réfléchissons même à investir dans les pompes à chaleur ou les panneaux photovoltaïques pour survivre », conclut-il.