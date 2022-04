Ce jugement est un soulagement pour les requérants (Les amis de la terre, France environnement, Bien vivre au village et les maires d’Angeot, La Chapelle et Larivière). Un appel de la décision par l’opérateur Vailog est possible, dans les deux mois, tout comme le dépôt d’un nouveau permis de construire. « Mais désormais, les gens sont au courant de la véritable identité de l’exploitant. Et cela change tout », décrypte Bastien Faudot.

« Ils devront refaire une étude d’impact et une nouvelle enquête publique, sans ignorer le recours préalable », expose Me Cofflard. Aussi, maintenant que l’identité de l’exploitant est dévoilée, si Vailog refait une demande, ils devront prendre en compte dans leurs enquêtes les interactions entre l’entrepôt déjà installé et celui qui ouvrira. Ce qui pourrait changer la donne. Pour le moment, Me Cofflard n’avait aucun retour concernant un possible appel.