Fesches-le-Chatel: Cristel accélère son développement en s’appuyant sur ses valeurs

Une dizaine de jours après le début du confinement, l’entreprise a dû relancer son service expédition. Le stock a d’abord permis de répondre à la demande. Au bout d’un mois, il a fallu relancer la production. En ce début février 2021, le stock d’avant-confinement n’a pas encore été reconstitué.

Damien Dodane, directeur général délégué, attribue cet engouement aux valeurs de Cristel, affirmées depuis des années. « Nos casseroles sont garanties à vie depuis toujours. Notre identité repose sur la qualité Made in France, sur notre capacité d’innovation, avec l’invention du concept de la poignée amovible, l’adaptation à l’induction dès les années quatre-vingt-dix. On retire aussi le fruit de notre politique sociétale et environnementale. Chaque investissement, chaque étape de production est étudiée pour limiter l’impact sur l’environnement », s’enthousiasme-t-il, en saluant le rôle particulier du directeur général, Emmanuel Brugger, dans ce domaine.

Autre motif de satisfaction : l’ancrage de l’entreprise aux États-Unis, où Cristel s’est aventuré voici une dizaine d’années. « C’est un marché qui fonctionne sur la notoriété. Cela demande donc du temps. Du temps aussi pour comprendre les éléments du marché, les prix, la saisonnalité, l’attractivité pour les consommateurs », explique Damien Dodane. Le développement de la gamme « Cristel pro », destinée à l’origine aux professionnels de la cuisine (environ 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise, qui vend donc très majoritairement aux particuliers) a aussi permis de répondre aux attentes des consommateurs aux États-Unis.

Cette accélération du développement tranche dans le contexte économique actuel. Elle amène la direction de Cristel à s’interroger sur les choix à faire pour les mois à venir : investir ou temporiser ? « Cette situation exceptionnelle va-t-elle durer », s’interroge Damien Dodane. Une des pistes de réflexion consisterait à passer totalement ou partiellement en deux équipes, ce qui implique de nouveaux recrutements. Cristel a embauché en 2020 une dizaine de personnes (en équivalent temps plein), portant son effectif à 90 personnes. « Mais on ne tire pas de plans sur la comète, insiste Damien Dodane. De toutes façons, on avancera en harmonie avec nos partenaires, nos clients et en respectant nos valeurs. »