Faurecia investit 165 millions d’euros dans une nouvelle usine à Allenjoie

C’est un véritable hub que construit Faurecia à Allenjoie, commune du pays de Montbéliard. À terme, ce seront plus de 1 000 emplois qui seront occupés dans les différentes usines du groupe. On connaissait l’existence du pôle H2B2, qui regroupera l’usine de pots d’échappements actuellement à Beaulieu-Mandeure, puis la ligne de production des réservoirs hydrogène, quand la ligne sera opérationnelle. La première partie fait 30 000 m2. Elle sera complétée, dès 2022, d’un module de 15 à 20 000 m2 annonce une source qui maîtrise bien le dossier.

Ce vendredi, Faurecia confirme l’installation d’une usine de fabrication de sièges. « Ce site sera (…) une référence en matière de réduction d’émissions de CO 2 », insiste l’industriel dans un communiqué de presse. Et l’usine d’assemblage des sièges sera une usine 4.0. Elle devrait faire entre 25 et 30 000 m2, informe Didier Klein, vice-président à Pays de Montbéliard Agglomération, en charge de l’économie et de l’immobilier d’entreprise. Cette usine d’assemblage des sièges y sera installée en 2022, non loin de Stellantis, l’un de ses clients, afin de le livrer le plus rapidement possible.