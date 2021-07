Expérimentation du pass sanitaire dans 4 restaurants du Territoire de Belfort

Cette expérimentation permet aux quatre restaurants de prendre la température avant l’heure. Au Cookovin à Méroux et au Bistroquet, à Belfort, l’acceptabilité a été bonne. « Quelques questions, mais ça été dans l’ensemble » argue le chef du Bistroquet. Même constat pour Frédéric Pastorino. Mais le discours n’est pas le même partout et certains craignent les réactions de la clientèle. « On a joué le jeu. Chez nous, on a surtout fait ça pour voir la réaction des gens. Aujourd’hui, on a peur de se faire agresser. Et puis, ce n’est pas notre rôle de contrôler ! » argue Christophe Gincourt, chef du Relais d’Alsace à Foussemagne. Certains ont déjà pris la décision. A La Chaumière, au Ballon d’Alsace, le discours est clair : « On n’est pas dans l’optique de trier les gens. On n’est pas là pour faire la police. On attend les dernières directives, mais si ça se confirme, on fermera. » Le chef continue : « En plus, imaginez-vous. Un groupe de 8 hommes arrivent, 6 sont vaccinés et 2 non. Comment on les retient ? On ne veut pas se retrouver en danger, mais on ne se mettra pas hors-la-loi pour autant. On fermera. Le pass sanitaire est inapplicable comme tel. » Interrogé, le préfet affirme que pour ceux qui décident de rester fermer, il n’y aura pas d’aides financières comme lors des confinements : « Le pass sanitaire quand il sera en vigueur s’appliquera aux restaurateurs de façon réglementaire. Ceux qui ne respectent pas la loi ne seront pas aidés. »