Eurockéennes : le concert de Muse, annulé cette année, repoussé à 2022

« À l’arrivée des beaux jours, du plaisir retrouvé des terrasses et des signes d’amélioration de la situation sanitaire, l’équipe des Eurockéennes de Belfort est très heureuse de vous annoncer le report du concert exceptionnel de Muse au dimanche 3 juillet 2022 », ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Initialement programmé du 1er au 4 juillet (notre article) avec comme têtes d’affiche Muse (lors d’un concert organisé en marge, le dimanche soir, avec une billetterie parallèle), DJ Snake ou encore Massive Attack, le festival de rock a été annulé pour la deuxième année consécutive, victime de l’épidémie de Covid-19. Le concert de Muse devait être l’unique date de la bande de Matthew Bellamy en France et le plus gros cachet de l’histoire du festival, créé en 1989.

« Qui mieux que Muse, l’un des plus grands groupes de rock du monde, dont le festival a suivi les tout premiers pas, comme symbole de cette renaissance ? » ont indiqué les organisateurs. Depuis sa formation en 1994, Muse a sorti huit albums studio et vendu plus de 20 millions de disques. Le dernier concert du trio sur les rives de l’étang du Malsaucy, où se tiennent traditionnellement les Eurockéennes, s’est tenu en 2006.