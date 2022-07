Eurockéennes : « En développant cette prothèse, j’ai donné un sens à ma vie »

Fab Lab, création, prototype en série, rebond, amortisseur à partir de pièces industrielles. L’artiste découvre ce jargon si particulier qui lui permet de développer son art. « En 2012, il y avait un seul prototype de main qui existait en open source (en libre donnée) sur internet. » Puis il découvre des confrères au Japon, en Angleterre. Conçoit des prothèses de plus en plus évoluées. Fait naître son association “My human kit” en 2014 accompagné de ceux qui l’ont aidé dans le Fab Lab. Ils sont désormais sept employés, à Rennes, et voyagent à travers le monde pour échanger sur ce travail. « Ce sont devenus de vrais copains », explique-t-il en souriant.

« Quand j’ai réussi à créer ma prothèse, il s’est passé un truc. Je me suis rendu compte de ma capacité à agir sur moi-même.» Et sa capacité à aider les autres. Il expose n’avoir jamais voulu déposer de brevet. Son cœur de projet repose sur le partage. Il était, pour lui, hors de question de privatiser cette création : elle doit profiter à tous les musiciens qui souhaiteraient l’utiliser. « Au début, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai regardé ma prothèse: vraiment, à l’intérieur. J’avais l’impression de me bricoler. Mais c’est là que j’ai découvert que ma vie était destinée à fabriquer ma main.»