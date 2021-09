Etupes : le e-marché Place du Local labellisé Initiative Remarquable

« En moyenne, nous parcourons chaque semaine 5 à 6 km par client entre la tournée producteurs et la tournée de livraisons clients », affirme Josselin Pradier. « Pour comparaison, selon l’ADEME, un consommateur parcours 8km pour se rendre dans une grande surface, auquel il faut rajouter le trajet des produits pour l’approvisionnement des magasins », constate le responsable et fondateur de Place du Local. Le but : réduire les émissions du stockage, de l’emballage et du transport. « On veut réduire notre empreinte carbone au maximum », explique l’entreprise. Le système de commande à flux tendu permet de regrouper les produits et de faire fonctionner les chambres froides « seulement trois jours par semaine », affirme Josselin Pradier. Même démarche pour l’emballage, avec des sacs qui servent jusqu’à 4 fois, et un retour des emballages aux producteurs locaux. « Nous, on est là depuis 5 ans. Et notre seul but, c’est de faire fonctionner une économie qui profite aux producteurs locaux de petites et moyennes tailles. Pour nous, c’est un levier. Une manière de montrer qu’on peut consommer mieux et développer une vraie pensée écologique. Cette entreprise, c’est notre petit part militante. En fait, on est un peu plus qu’un commerce. On veut faire émerger un levier face aux enjeux climatiques », raconte le fondateur de Place du Local.