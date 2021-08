Etu-TROC : Le campus métropolitain Belfort-Montbéliard engagé dans une dynamique éco-responsable

Le 10 avril 2019, le campus métropolitain Belfort-Montbéliard voyait le jour. Le partenariat avait pour but de renforcer l’enseignement supérieur et la recherche sur le territoire. Un projet qui n’a pas eu encore le temps de se développer entièrement, puisque depuis mars 2020, la vie étudiante est au point mort, ou presque. Organiser un Etu-Troc dans les deux villes, c’est l’occasion « d’harmoniser les étudiants sur le Territoire de Belfort, faire sauter les frontières administratives et créer une symétrie d’action », se confie Arnaud Jacquinot, responsable du projet.