Et voici la 11e Bougie du Sapeur, qui doit beaucoup à Lure

Quant à Marie-Georges-Louis Colomb (1856-1945), né à Lure, il fut sous-directeur du laboratoire de botanique de la Sorbonne, mais surtout un vulgarisateur hors pair. Il utilisait son talent de dessinateur pour mieux se faire comprendre de ses élèves (qui l’adoraient). Christophe réalise une première BD dès 1887, dans Mon Journal. Deux ans plus tard, dans Le Journal de la Jeunesse, il crée La Famille Fenouillard, en histoires courtes, aussitôt remarquées par Armand Colin.

La suite paraît dans Le Petit Français Illustré. Nous y sommes : c’est la prépublication presse. Arrive ensuite, en 1893, l’album. C’est Christophe qui invente les codes de la BD. Il généralise le gros plan, est le premier à employer la plongée (1891), la case morcelée, l’équilibre noir et blanc (dans les séquences de nuit), les effets de vitesse (dans Cosinus), sans oublier une superbe inversion de sens narratif dans l’épisode du Retour triomphal. Surtout, Christophe utilise de véritables séquences narratives, avec des cases jouant entre elles au lieu d’être simplement juxtaposées.

Christophe a ainsi ouvert la porte ; les américains vont s’y engouffrer dès 1897. Il est aussi le premier à disposer ses histoires en planches. La BD stricto sensu est née. Les Fenouillard sont suivis de Sapeur Camenber (1886), du Savant Cosinus (1900), des malices de Plick et Plock (1904) et de nombreuses autres histoires dispersées.

Quand la BD se développe en France à partir de 1908, Christophe ne suit pas le mouvement qu’il a pourtant lui-même créé et se contente de dessiner quelques BD, toujours à la façon de 1889. Il réalise pour Quentin, une des versions de l’Arroseur Arrosé, qui sera la première BD adaptée et piratée au cinéma dès l’année de sa création, en 1895 par les frères Lumières. En 1924, c’est à lui que fait appel la toute récente et première grande station populaire de l’histoire française, Radio-Paris, pour assurer la première série continue de causeries scientifiques de l’histoire de la radio française.