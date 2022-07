Dans cette lutte contre l’insécurité routière, Belfort occupe une place de choix. Le Territoire de Belfort est une zone d’expérimentation, alors que le préfet cible particulièrement deux motifs d’inquiétude : la montée du ballon d’Alsace et les rodéos urbains.

Depuis plusieurs mois, des véhicules banalisés privés sillonnent les routes du département centenaire. Si la voiture n’appartient pas aux forces de l’ordre, il n’y a que la conduite qui est externalisée, rassure Marie Gautier-Melleray. Le radar appartient toujours à l’État. Et la société est rémunérée pour les kilomètres parcourus, pas les flash enregistrés. « Il n’y a pas de délégation du contrôle de vitesse », insiste-t-elle.

En quelques mois, la vitesse moyenne a baissé et seulement 2 % des véhicules croisés sont en infraction ; ce taux monte jusqu’à 15 % dans certains départements tests, non cités par la déléguée interministérielle. En faisant baisser la vitesse, on joue sur les causes des accidents, mais aussi sur les conséquences. Car même si la vitesse n’est pas directement en cause dans un accident, moins elle est élevée, moins les conséquences sont graves. « En faisant baisser la vitesse, nous jouons sur 100 % des accidents », résume la déléguée.

Belfort accueille également les nouveaux Équipements de terrain urbain (ETU), des moyens de contrôle que l’on installe en ville et qui peuvent sanctionner la vitesse ou le franchissement des feux rouge, mais pas en même temps. Des équipements qui ne flashent pas. 25 zones d’installation sont prévues dans le Territoire de Belfort et 21 sont déjà définies, à Valdoie, Meroux-Moval, Essert, Denney, Belfort, Saint-Germain-le-Châtelet, Lachapelle-sous-Rougemont et Chèvremont. Mais seulement un boitier sur cinq sera équipé. Et le dispositif de contrôle sera déplacé. « Vous ne pouvez pas savoir, quand vous êtes automobilistes, s’il y a un radar », prévient la déléguée. L’idée est d’étendre les zones de contrôle en jouant sur la possibilité d’être contrôlée. Annoncer un potentiel contrôle est donc essentiel pour la Sécurité routière, car elle mobilise l’attention des automobilistes et limite les comportements dangereux, notamment dans les zones les plus accidentogènes. « Les maires sont très demandeurs [de ces équipements] », se réjouit Raphaël Sodini, préfet du Territoire de Belfort, qui dévoile qu’il existe une liste d’attentes pour obtenir un tel équipement dans le Territoire de Belfort.

Ce qui fait dire à la déléguée interministérielle que les radars ne sont pas des pompes à fric. « Il y a beaucoup de fantasmes autour des radars », résume-t-elle. Le parc de radars s’établit à 4400 radars en France, indique la déléguée. L’Allemagne en compte près de 4 700, l’Italie plus de 10 000 et la Grande-Bretagne plus de 7 000 (selon SCBN.info). S’ils rapportent 800 millions d’euros par an, admet-elle, elle rappelle que le coût de la sécurité routière pour la collectivité était de 50,9 milliards d’euros en 2019 ; chaque année, l’État consacre 3,4 milliards d’euros à la politique de la sécurité routière. « Et tout le monde paie », souligne Marie Gautier-Melleray.