En BD, Laurent Schafer relativise la physique quantique [spécial TEDx]

Si ces concepts paraissent bien trop complexes, ils n’en touchent pas moins notre réalité. Et c’est bien ce qui motive son désir de l’expliquer. « On vit avec les lois newtoniennes, qui sont à notre échelle, convient Laurent Schafer. Tout est contre-intuitif. » On oublie les liens de causalité. On évoque le monde des probabilités. Mieux, on comprend qu’il n’y a pas de limites. C’est source d’angoisse. Mais aussi d’esprit de liberté. Laurent Schafer ne se résout pas à ne pas comprendre ces concepts. « C’est fascinant », confie-t-il. Et la BD est un merveilleux outils, car elle permet d’aborder la question de manière ludique et de toucher un public qui n’achèterait pas de livres scientifiques.



Les analogies, les métaphores et les exemples du quotidien qui se succèdent dans ses bulles permettent de saisir l’essence de ces idées. « J’ai fait de mes lacunes de non-physicien une force », explique cet ancien journaliste généraliste. Le fait de pas être un scientifique ni d’avoir d’études scientifiques lui a permis de se mettre à la hauteur du grand public pour mieux le toucher. « Le dessin est un outil très puissant pour la vulgarisation », estime l’auteur, scénariste et dessinateur du projet. Il se voit comme « une passerelle entre monde des sciences et le grand public ». Avec succès. Sa première BD a été vendue à 50 000 exemplaires et traduite en espagnol, chinois ou encore coréen. La thématique dépasse les frontières. L’univers scientifique a justement apprécié que l’on se saisisse de ces questions pour les rendre accessible. Il a été notamment accompagné par le professeur Claude-Alain Pillet, mathématicien à l’université de Toulon.

« C’est la première fois que des sciences viennent gratter le vernis de notre réalité », estime Laurent Schafer, qui fait un pas de recul pour analyser la situation. Cela paraît même absurde de se dire, par exemple, que le temps passe. Car oui, le temps passe. C’est logique. Pourtant, au regard de ces concepts, le temps ne s’écoule pas de la même manière partout. « Plus on va vite dans l’espace, plus on ralentit par rapport à un observateur extérieur », observe-t-il. Dans sa BD, il le représente par un pilote de vaisseau spatial qui avance quasiment à la vitesse de la lumière et qui communique avec sa tour de contrôle : sa voix ralentit. Et de résumer : « Pour deux heures passées à la tour de contrôle, seule une heure s’écoule pour le vaisseau. » Et pourtant, l’horloge « interne » du pilote fonctionne toujours de la même manière. Saisissant. « En allant à la vitesse de la lumière, on se déplace dans l’espace et plus dans le temps », résume Laurent Schafer, qui réalise un rêve d’enfant en réalisant ces BD. « C’est une vrai question philosophique », convient-il. Qui en pose une autre : qui sommes-nous ? Son talk, ce vendredi soir, nous permettra peut-être de commencer à répondre à la question. Il a douze minutes.