« En bas de chez moi » : la plateforme qui cartonne se développe à Belfort et Lure 

La première année, le projet a été porté par l’association pour la promotion de l’artisanat et des commerces du pays d’Héricourt (l’Apach). Et par la CCPH, qui a permis, la première année, une aide de 500 euros à chaque commerçant adhérent. « Cela nous a portés », raconte Claire Poifol. Aujourd’hui, les fondateurs sont plus que motivés à relever de nouveaux défis : de nouveaux utilisateurs, de nouvelles zones, de nouveaux clients, créer des partenariats avec les associations, qui sont des relais très importants. En ce sens, une levée de fond a été engagée et trois équivalents temps plein seront engagés en septembre, portant l’équipe au nombre de 8 personnes. Une belle victoire pour une société encore toute jeune.

Récemment, la bonne dynamique a été renforcée par un jeu concours organisé pour Pâques. 1 115 personnes ont participé via le biais de la plateforme, 14 700 personnes ont vu l’événement sur facebook. Et de nombreuses personnes se sont rendues en boutique pour multiplier leur chance. « Ils avaient 5 chances de plus en boutique », explique Fabien Methia. Une dynamique renforcée par de la reconnaissance. Notamment celle de l’Assemblée nationale. « Nous avons été auditionnés sur les questions de revitalisation de centre-ville», racontent, des étoiles dans les yeux, les fondateurs du projet.

Pour Fernand Burkhalter, président de la CCPH, le dispositif a « un bel avenir », car « l’avenir est dans le service aux commerçants. ». À terme, l’objectif est de créer un modèle franchisable et transposable partout. « Mais pour ça, nous devons déjà montrer que ça fonctionne », sourit, pour conclure Claire Poifol.