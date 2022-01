Doubs: un appel aux renforts pour la vaccination et les personnels soignants

Dans un communiqué commun, l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et la préfecture du Doubs lancent «un appel aux renforts à l’ensemble des personnels soigants : « Afin d’accompagner la tension en établissements de santé et le dispositif de vaccination de la troisième dose, les professionnels de santé volontaires (médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens, aides-soignants mais également les étudiants en santé) sont invités à se faire connaître en s’enregistrant sur la plate-forme mise à disposition par le ministère des Solidarités et de la Santé via le lien suivant : https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/

Cette plate-forme met en relation les offres de renfort et les besoins exprimés directement par les centres de vaccination, les hôpitaux publics comme privés ainsi que les établissements médico-sociaux. »

L’ARS et la préfecture du Doubs invite également à poursuivre l’effort de vaccination: « Le variant Omicron progresse de manière fulgurante. Un schéma vaccinal à deux doses ne suffit plus : il apparaît primordial pour chacun de renforcer son niveau de protection grâce à un rappel vaccinal, désormais possible dans un délai de 3 mois après la deuxième dose. L’ensemble de la population éligible au rappel vaccinal est invitée à se tourner massivement, et sans délai, vers ce moyen de défense individuel et collectif. Ce rappel doit être fait avec un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) de manière indifférenciée, quel que soit le vaccin utilisé pour la primovaccination. Il est ainsi possible de recevoir du Moderna en rappel si l’on a été vacciné avec du Pfizer, et inversement. Les centres de vaccination, mais également les médecins, pharmaciens, infirmiers et autres professionnels de villes sont en mesure de vacciner pour contribuer à cette nouvelle phase d’accélération de la campagne. »