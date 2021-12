Domicile 90 sort un guide éco-responsable à destination des aides à domicile

Dans le guide, les salariés de l’aide et du soin à domicile trouveront des « pratiques professionnelles à appliquer pour protéger l’environnement. » Aline Dougoud expose qu’il sera distribué dans sept départements différents, à tous les salariés du collectif. Une petite victoire. Le guide a été soutenu par le directeur territorial d’EDF, William Lombardet. « Quand on m’a parlé du projet, j’ai mis environ trois secondes pour accepter. »

A l’intérieur du petit guide jaune, un mode d’emploi. A destination des collaborateurs de terrains, mais aussi des bénévoles et bénéficiaires. En quelques pages, on apprend comment économiser son électricité, son chauffage. Mais aussi comment améliorer la qualité de l’air de son logement, ou réduire ses déchets. De nombreuses astuces clients sont glissées. Imprimé en 10 000 exemplaires, le collectif espère que cela facilitera la vie des professionnels tout en adoptant des gestes simples qui peuvent changer les choses. « Ce sont des conseils bon pour la santé, l’environnement et le porte-monnaie. Les préoccupations environnementales sont de l’intérêt général », a défendu Philippe Weber.