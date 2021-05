Des tote-bags solidaires, pour aider les étudiants les plus précaires

L’opération se veut simple : ce sont des particuliers qui constituent des sacs, composés de denrées alimentaires, de produits d’hygiène, d’affaires scolaires, de petites douceurs, de produits utiles et d’un petit mot à l’attention de l’étudiant. “Après cela, Alice et moi nous chargeons de récupérer les tote-bags aux différents lieux de dépôts”, explique Cécile Amarger. De l’épicerie Mocafé à Belfort à L’atelier des Comètes à Chèvremont, les lieux de dépôts sont de plus en plus nombreux et sont à retrouver sur la page Facebook Solidarité Territoire de Belfort.