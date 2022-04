Des radars redoutables installés à Meroux-Moval et Essert 

Ces radars sont installés sur des mâts ou des candélabres et sont capables de contrôler la vitesse, mais pas que. Lorsqu’ils sont placés au niveau des feux, ils peuvent constater le non-respect de l’arrêt au feu rouge en plus de contrôler la vitesse au feu vert. Bientôt, le dispositif permettra aussi de contrôler l’utilisation du téléphone au volant et de contrôler le port de la ceinture.

En prime, il y aura également des radars leurres. C’est-à-dire que plusieurs cabines de radar urbain seront installées mais seulement quelques-unes d’entre elles seront véritablement équipées d’un radar. On devrait compter environ 1 radar fonctionnel pour 5 cabines installées. Et il sera quasi impossible de déceler quelles cabines disposent du dispositif, puisque les verbalisations s’effectueront par infrarouge. En tout, une vingtaine de ces équipements vont être déployés dans le Territoire de Belfort et environ 25 dans le pays de Montbéliard.