Des naissances de nouveau en hausse en Bourgogne-Franche-Comté

Entre le 1er mars et le 17 mai 2021, l’Insee enregistre une hausse des décès (toutes causes confondues) de 4 % par rapport à 2019 à la même période. C’est moins que sur l’ensemble du territoire français. À Mayotte, la mortalité a augmenté de 25 %. En Ile-de-France, de 22 %. Entre le 1er mars et le 17 mai 2021, la Bourgogne-Franche-Comté a enregistré 6 792 décès, toutes causes confondues. En 2019, elle en avait enregistré 6 506. En 2020, au cœur de la première vague de la pandémie de la covid-19, 7 928 décès ont été recensés dans la région. Durant la première et la seconde vague, les décès dans la région avaient augmenté respectivement de 26 % et 27 %. Le Doubs est le département qui enregistre la plus forte progression des décès depuis le 1er mars 2019. Au plus fort de la première vague, on enregistrait dans la région Bourgogne-Franche-Comté 140 morts par jour.