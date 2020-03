Des distilleries de Pontarlier et Fougerolles aident à produire du gel hydroalcoolique

Des distilleries du Doubs et de Haute-Saône ont décidé de céder une partie de leurs stocks d’alcool pour permettre la fabrication du gel hydroalcoolique nécessaire aux professionnels de santé pour se protéger du coronavirus, a-t-on appris ce samedi 21 mars 2020.

La distillerie Armand Guy de Pontarlier (Doubs), capitale française de l’absinthe, a décidé de céder « au prix d’achat » 3000 litres de son stock d’alcool à 96 degrés à des fabricants de gel hydroalcoolique et à des pharmaciens, avec l’accord des douanes, a indiqué à l’AFP le patron de l’entreprise, François Guy. « Si nous sommes livrés la semaine prochaine, nous pourrons donner plus de cet alcool » d’ordinaire utilisé pour la fabrication d’absinthe et d’apéritifs, a-t-il ajouté.

« Mon grand-père me racontait que pendant la Libération, il y avait beaucoup de blessés, aussi bien français qu’allemands, et l’hôpital manquait d’alcool pour désinfecter. Il avait alors donné ses derniers stocks d’alcool à l’hôpital », raconte le distillateur qui fera don de 400 litres de gel hydroalcoolique, produit avec son alcool, à l’hôpital de Pontarlier.

L’activité de la distillerie est presque à l’arrêt, les 14 employés sont à leur domicile. « Les bars sont fermés et, heureusement, rares sont les gens qui boivent seuls: nos ventes se sont écroulées, donc ça aurait été égoïste de garder nos stocks », note François Guy.