Déploiement de nouveaux radars dans le Territoire de Belfort

Le dispositif DEXTER : c’est le nom donné à la mission confiée à une société privée qui va réaliser des contrôles mobiles. Deux voitures banalisées circulent déjà depuis une semaine sur cinq circuits dans le Territoire. Des voitures qui peuvent rouler sept à huit heures par jour.

La particularité, c’est que les voitures banalisées n’émettent pas de flash. Elles relèvent les excès de vitesse par infrarouge. Les véhicules détectent les excès de vitesse supérieurs à 10 km/h.

Le but : « Que les forces de sécurité puissent se concentrer sur leurs fonctions », analyse Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort. Et « ce sont 400 postes que l’on récupère pour d’autres tâches grâce au dispositif. Ce sont des gendarmes pas en plus, mais en mieux sur le terrain. »

Pour le lieutenant Mourelon, ce dispositif est essentiel. « Aujourd’hui, les contrôles fixes n’ont que très peu d’efficacité. En moins d’un quart d’heure, les automobilistes se passent le mot grâce à Waze. Il n’y a plus d’effet de surprise. »