Départementales : Florian Bouquet : « candidat » à sa « succession »

Florian Bouquet assume sa « gestion d’écureuil et de pépère des familles », que lui reproche l’opposition et évoque rapidement son bilan, « en reboostant la section investissement », citant ainsi les travaux au foyer de l’enfance, le plan gymnase, la création de deux nouveaux espaces des solidarités départementaux (ESD) à Bourogne et Giromagny. Il a rappelé aussi « les situations d’urgence auxquelles on a répondu », listant la crise sanitaire, les masques, la situation à l’Ehpad La Rosemontoise ou celle de la Villa des Sapins.

Sans vouloir tout présenter, Florian Bouquet a révélé quelques intentions : faire un effort sur les routes départementales et leur environnement – « nos ronds-points sont moches », dixit le président-candidat. Il faut lancer « une réflexion », confirme Maryline Morallet ; refaire le tronçon de la route allant de Bermont à Cora ; renforcer la sécurité à l’abord des collèges en déployant des systèmes de vidéo-protection ; créer une cafétéria avec l’Adapei 90 à la JonXion ; faciliter « la porosité cyclable entre les trois départements », insiste celui dont le canton jouxte la Haute-Saône et le pays de Montbéliard ; « anticiper le réchauffement climatique », notamment sur les forêts. Sur ce dernier sujet, « il y a un virage à prendre », insiste-t-il, dévoilant son envie de rénover la maison de l’environnement, au Malsaucy. Sur le social, principale mission du Département, il assume toujours sa démarche « d’un social juste, mais exigeant », rappelant sa charte des droits et des devoirs.

En 2015, le binôme avait été élu au second tour, recueillant 43,95 % des suffrages.