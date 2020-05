Déconfinement : 7 conseils de Véloxygène 90 à Damien Meslot pour favoriser le vélo

« C’est maintenant que nous inventons le monde d’après, insiste Michèle Greif dans le courrier. La marche et le vélo ont aussi un rôle important à jouer pour la sobriété carbone et la résilience aux futures crises. » Elle loue le faible coût d’utilisation d’un vélo et le fait qu’il favorise les commerces et les producteurs locaux. « Le partage de l’espace et le respect des autres usagers qu’il implique rendent la ville plus conviviale pour les habitants et pour les touristes », estime-t-elle également. Pour se faire, il faut que l’on puisse se déplacer en sécurité. « C’est ici que vous avez un rôle à jouer », interpelle-t-elle, avant de lister les sept propositions (lire ci-dessous) pour le déconfinement.

Ces propositions visent particulièrement à « apaiser les rues » et à faciliter la circulation des vélos, en installant des voies cyclables, des tourne-à-droite, des doubles-sens cyclables et en limitant parfois la vitesse des voitures.