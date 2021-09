David Demange, directeur du Moloco : « C’est notre devoir que de reprendre »

Le travail qu’on mène sur le territoire à l’année d’actions culturelles, d’accompagnements, mais aussi les concerts hors-les-murs, ont été des activités essentielles pour s’adapter à la crise et pour ne pas être monoactif. Là, la force de notre projet et notre ancrage territorial nous ont permis de tenir le coup. Bien sûr, on a aussi vu qu’un secteur comme le nôtre était fragile face à tout ça. On a pris la mesure des choses et on s’est rendu compte qu’il fallait aider les structures les plus fragiles. Nous, finalement, on a eu de la chance car on fait partie des structures subventionnées.