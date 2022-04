Dans le nord Franche-Comté, Macron des villes et Le Pen des campagnes

La participation n’a pas décroché à l’occasion de ce second tour de l’élection présidentielle, comme on pouvait le redouter. Elle s’élève à 26,69 % ce dimanche 24 avril, contre 23,73 % au soir du 1er tour. En 2017, l’abstention était respectivement de 22,71 % au 1er tour et de 24,33 % au second tour. Elle a donc augmenté de deux plus de 2 points. À Belfort, elle est de 33,93 % contre 29,32 % au 1er tour. À Delle, l’abstention atteint même 35,27 %, contre 31,96 % au premier tour. À Mandeure, dans le pays de Montbéliard, elle atteint 30,69 %. Elle est de 36,73 % à Montbéliard ou encore de 38,81 % à Audincourt. À Bethoncourt, l’abstention atteint même 39,69 % du corps électoral ! C’est le plus faible taux de participation a une élection présidentielle, depuis 1969.