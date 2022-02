Dans l’aire urbaine, on peut mieux faire pour le vélo

Sur la carte présentée avec l’étude, de nombreux points rouges représentent les zones où des améliorations sont attendues à Belfort. La ville, qui a déjà participé à l’étude deux ans plus tôt est en baisse. Au niveau national, la ville était 3e dans la catégorie « petite ville ». Cette année, elle est 5ème. Mathieu Horvat, actif de l’association Veloxygène 90 et cycliste quotidien ne s’étonne pas de cette baisse de classement. « Certes, Belfort est bien placée. Mais pour moi, C ce n’est toujours pas bon. Il y a encore des efforts à faire. » Il relève tout de même des améliorations : un double sens cycliste au niveau du pont Jean-Legay (lire notre article), des travaux boulevard Renaud-de-Bourgogne également. Il salue le commencement des travaux boulevard Henri-Dunant : « Les aménagements à venir sont vraiment bien. Cela profitera autant aux cyclistes, aux piétons qu’aux riverains. » Pour lui, une ville comme Belfort devrait pouvoir viser un A ou un B, à condition de mettre en place les conditions adéquates pour que les cyclistes puissent mieux circuler dans leur pratique quotidienne.

Cette tendance de « peut mieux faire » comme note maximale se ressent à toutes les échelles. Au niveau régional, aucune ville ne dépasse le C. Sur les 33 communes qui ont participé à l’étude, 10 d’entre elles obtiennent un F (mention défavorable). 7 d’entre elles un E (plutôt défavorable) et 3 d’entre elles vont jusqu’au G (très défavorable). Tout ça, pour seulement 5 villes qui atteignent la note maximale, soit un C. Au niveau national, la tendance est la même pour les villes moyennes et grandes villes. Où hormis La Rochelle dans les villes moyennes et Strasbourg et Grenoble pour les grandes villes, aucune note ne dépasse le C. Pour Odile Johannes, « les centres-villes ne sont toujours pas adaptés aux cyclistes ».

De son côté, Montbéliard, qui a pu déjà participer au sondage l’année passée, a progressé. La ville passe de la note E à D avec la note de 3,1 sur 6 dans la catégorie « villes moyennes » (la lauréate a eu 4,10). « Il est vrai qu’il y a eu quelques améliorations : aménagement du parvis de la gare, la liaison vers Bethoncourt, la réfection de la rampe menant vers la passerelle longeant la voie ferrée ainsi que le rabotage du virage du Prés-la-Rose », commente Odile Johannes. Des améliorations sont encore espérées. « La ville prévoit de nouveaux projets qui devraient aider à faire remonter la note », glisse Odile Johannes.