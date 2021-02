Danjoutin : des fonds européens pour la station hydrogène, en attendant ceux pour les bus

À l’origine, dans le projet, les bus hydrogène du SMTC devaient faire la connexion entre Montbéliard et Belfort. Mais le projet a évolué, compte tenu de contraintes techniques. Les positionner sur ce réseau entre les deux villes posait des problèmes de stockage et de ravitaillement des bus, notamment pour ceux qui débutaient leur parcours depuis Montbéliard, alors que le dépôt et la station sont à Danjoutin. De plus, pour prendre l’autoroute, il faut un car et non pas un bus. Et les cars hydrogène ne sont pas encore développés.