Damien Meslot : «Nous voulons attirer des primo-accédants dans le quartier des Résidences à Belfort »

« La prochaine étape sera la démolition de la tour au 8 rue de Budapest. Il y a déjà 27% de vacances dans cet immeuble. Les gens ne veulent plus habiter dans de grandes tours », décrypte le maire. « C’est la suite logique des démolitions faites dans le secteur Dorey. A terme, nous voulons proposer des aménagements urbains modernes, avec de petits immeubles ou des maisons d’habitations qui permettront aux ménages d’avoir un extérieur », poursuit-il. Si la démolition ne doit pas intervenir avant 2024, « le temps de discuter et de reloger les gens qui y habitent », elle s’inscrit dans un programme plus large envisagé par la Ville pour le quartier des Résidences. « Ces tours appartiennent à Territoire Habitat. En accord avec eux, nous allons en détruirent plusieurs au fil des prochaines années. Déjà, parce que ces tours sont devenues des passoires thermiques. Et puis parce que les gens ne veulent plus y habiter », analyse Damien Meslot.

La reconstruction de petites maisons et d’immeubles plus menus, devrait pouvoir, selon lui « recréer une mixité par le haut. On veut attirer des primo-accédants, de classe moyenne. Nous cherchons à attirer une population qui souhaite devenir propriétaire sans avoir les coûts que l’on peut retrouver au centre-ville », raconte le maire. « Aujourd’hui, le manque de maisons d’habitations nous pénalise. On le voit bien, dès qu’il y a de nouvelles constructions, tout se vend comme des petits pains », argue le maire.