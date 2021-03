Covid: des situations très différentes à travers la Bourgogne-Franche-Comté

La région reste en cette fin de semaine épargnée par le reprise que connaissent certaines régions françaises, selon les chiffres hebdomadaire de l’ARS diffusés le vendredi 12 mars au soir. « A environ 150 pour 100 000 habitants, l’incidence de l’épidémie de covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté reste semblable à celle de la semaine dernière, en-dessous de la moyenne nationale qui s’établit pour sa part à près de 220 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité des tests, autour de 6%, se place également en retrait par rapport au taux- France entière. »

Mais les régions françaises sont désormais de taille importante, et les situations départementales sont variées. Ainsi, le préfet du Doubs, ce samedi, a décidé la généralisation du port du masque dans les communes du département, pour faire face à un nouveau développement du virus, et notamment des variants.

« La circulation virale s’est ralentie en Saône-et-Loire, en Côte-d’Or et dans le Jura, explique le communiqué de l’Agence régionale de Santé; elle est assez modérée dans le Territoire de Belfort, plus soutenue en Haute-Saône et dans la Nièvre. En revanche, le Doubs et l’Yonne se caractérisent par une dynamique plus préoccupante, toujours à un niveau élevé. La diffusion des variants du virus se poursuit, le variant dit britannique, ultra-majoritaire en France (plus de 68%), est également désormais dominant dans la région (près de 60%). Les variants sud-africains et brésiliens restent présents de manière plus sporadique (moins de 6%), avec cependant un taux bien supérieur dans l’Yonne (8%) et le Doubs (12%), où des mesures complémentaires ont été prises, en particulier pour encourager le dépistage visant à casser au plus tôt, les chaînes de transmission. »

Ainsi, dans le territoire de Belfort, le taux d’incidence pour 100 000 habitant est reparti à la hausse, de même que le taux de positivité des tests et le nombre d’hospitalisations.

En Haute-Saône, les indicateurs sont orientés à la baisse (à l’exception des malades en réanimation, qui est stable). Dans le Doubs, c’est le taux d’incidence qui inquiète, alors que les autres indicateurs sont presque tous à la baisse (voir le tableau ci-dessous).