Covid-19 : stabilisation du nombre de patients à l’hôpital Nord-Franche-Comté

Depuis une semaine, l’hôpital Nord-Franche-Comté accueille plus ou moins 130 patients pour des formes graves de la covid-19. Ce mercredi 18 novembre, ce sont 92 patients qui étaient accueillis dans les services conventionnels et 27 en réanimation. 12 patients ont été transférés vers l’unité de soin de suite et de réadaptation de Bavilliers. Ces patients sont stables et ne présentent plus d’inquiétudes, mais ils sont encore fragiles et peuvent nécessiter une réadaptation. Aujourd’hui, il y a des lits disponibles pour accueillir des nouveaux patients. 150 places sont ouvertes. Cette marge permet de s’adapter, notamment en cas de découverte d’un cluster – comme le rappelle la situation à Maison Joly à Montbéliard (notre article) – ou en cas de nouveau rebond de la pandémie après ce ralentissement.