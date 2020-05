Covid-19: « Parlez dans l’Hygiaphone ! »

A Toulouse, un sous-traitant d’Airbus découpe du polycarbonate et croule sous les commandes.

A Vieux-Charmont, le sous-traitant de Peugeot Courtet Polycomm a pu rester ouvert pendant le confinement et faire travailler ses 17 salariés en vendant une « visière casquette amovible » et des « vitres de protection » en plexiglas. « On n’aurait jamais pensé qu’il y aurait autant de demandes, et c’est que le début! Le plexiglas commence à manquer », confie Stéphane Courtet.

Près de Nice, le pharmacien du village de L’Escarène, Thibault Tchilinguirian, a référencé un prototype en plexiglas sur le Comptoir des Pharmacies, et entraîné la reconversion d’un fabricant d’éclairage voisin, Orsteel Light.

« Les 4000 premiers modèles se sont vendus en trente heures. On a dû limiter pour que tout le monde en ait et puisse continuer à travailler en mode retranché », dit-il. « J’avais commencé à y penser avant le confinement. On m’a adressé à une société qui n’y croyait pas et c’est moi qui ai fait les 150.000 euros d’avance de trésorerie pour acheter du plexiglas. Maintenant un industriel a pris le relais. On est resté à prix coûtant mais le prix du plexiglas a monté… il y a une vraie guerre de l’ombre sur le plexiglas ».

Et une autre guerre se profile: « Hygiaphone, comme c’est un nom connu de tous, beaucoup l’utilisent aujourd’hui à mauvais escient », observe le groupe Fichet, qui « travaille à remettre un peu d’ordre dans ces usages abusifs de la marque ». N’est pas Hygiaphone qui veut: il menace d’engager des « procédures ».