Covid-19 : « L’UTBM est mobilisable » [vidéo]

Aujourd’hui, le système de santé affronte une pandémie en étant sous-équipé. On a beaucoup parlé des masques. On évoque aussi le manque criant d’aspirateurs pour placer des patients sous respiration artificielle. Face à l’afflux de personnes touchées par le Covid-19, les besoins augmentent de jour en jour. Il faut donc en produire. C’est une course contre la montre. Mais comment en produire plus ? Et vite.

Depuis le début du confinement, l’UTMB a été contacté par de nombreux acteurs. Industriels notamment. Comment peut-on aider ? Et Olivier Lamotte, le responsable de l’Innovation Crunch lab, s’est fait connaître auprès de l’hôpital Nord-Franche-Comté. Les professionnels de santé n’ont toujours pas fait de retours sur leurs besoins, notamment techniques.

« Le Crunch lab est un endroit où l’on peut se rencontrer et discuter », explique celui qui est aussi ingénieur de recherche, en informatique. « L’Innovation Crunch lab sert donc de mise en relation », poursuit-il. Entre des personnes (particuliers ou entreprises), des chercheurs, des entrepreneurs et des acteurs industriels. Il est ouvert à tout le monde. C’est une porte vers le grand public, la recherche et l’entreprise. « Notre service, c’est d’accompagner les initiatives qui permettent de créer de l’activité, avec une méthodologie basée sur le Design thinking », développe Olivier Lamotte. C’est une démarche qui permet de penser l’innovation, mais de manière collaborative, dans un processus de conception qui n’est pas forcément linéaire. L’Innovation Crunch lab est donc un lieu où l’on vient poser une question parce que l’on bute sur un sujet, un besoin, un développement… Un lieu où l’on vient tester une idée, en s’appropriant les ateliers de l’Innovation Crunch lab. Surtout, un lieu où l’on vient soumettre à d’autres cerveaux son idée. Si elle devient convaincante, on réalise un prototype.