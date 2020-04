Covid-19 : les Eurockéennes de Belfort sont annulées !

« Malheureusement, cette annulation pose aujourd’hui de lourdes questions sur l’avenir du festival et de l’association Territoire de Musiques », écrivent Les Eurockéennes, qui confirment qu’elles souffriront longtemps de « cette année noire ». En 2018, le budget des Eurockéennes s’élevait à 9,4 millions d’euros. Ses recettes propres représentent 91% de ses ressources. « En 32 années d’existence (la première édition a eu lieu en 1989, NDLR), le festival s’est déjà relevé de crises météorologiques, sociales et économiques. Il fait face aujourd’hui au plus grand défi de son histoire. » Et Les Eurockéennes se disent prêtes à relever le défi. « Quitte à déplacer des montagnes encore plus hautes que le ballon d’Alsace », écrivent-elles.

« Le plus important est d’assurer la viabilité de l’association », confirme Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, joint par téléphone. Le Département est le créateur des Eurockéennes. « Si nous maintenons tous nos subventions, on maintient en vie l’association », estime Florian Bouquet. Le conseil départemental maintient sa subvention, approuvée le 30 janvier. France bleu Belfort-Montbéliard confirmait que celle de la ville de Belfort était aussi maintenue. « Nous sommes en attente de la position de la présidente de Région », poursuit Florian Bouquet. Ce dernier estime, qu’avec l’annulation du festival, l’association a besoin d’un million d’euros pour survivre, liés « à ses frais de structure ». Il estime également qu’avec ce cas de force majeure, décidé au sommet de l’État, « les assurances vont pouvoir fonctionner ». Notamment sur le remboursement des cachets déjà payés, avance-t-il, ou sur la billetterie.

Les Eurockéennes de Belfort, récompensées en mars comme meilleur festival international, avait rassemblé, pour son édition 2019, 128 000 festivaliers sur trois jours. Organisé par une association à but non lucratif, le festival est présidé par Matthieu Pigasse.

Les Eurockéennes invitent finalement à bien respecter « les règles de confinement ». « C’est une condition indispensable pour sortir rapidement de cette période sombre et nous retrouver pour une prochaine édition des Eurockéennes que nous appelons de tous nos vœux ».