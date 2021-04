Covid-19 : les élus du Département critiquent l’arrêt du centre de vaccination mobile

Le centre mobile de vaccination mis en place par le conseil départemental du Territoire de Belfort a assuré 63 jours de vaccination, en s’installant dans les équipements de quatorze communes partenaires. Il a réussi, sur une journée, à inoculer 288 doses, soit autant que ce que fait le vaccinodrome du Phare, à Belfort, depuis cette semaine (notre article). Le centre mobile a notamment accentué la vaccination sur les plus de 75 ans.

Si l’État a annoncé une accélération du rythme des vaccinations, ce n’est plus le cas du centre mobile. Jusqu’au 7 mai, il ne reçoit à présent que les doses nécessaires aux secondes injections. Et à partir du 10 mai, il ne sera plus en capacité de vacciner, car ne recevant plus de doses. Une décision prise « en anticipation de la période estivale qui devra conduire à une réorganisation de la stratégie vaccinale compte-tenu des publics cibles et des ambitions affichées », note la motion, en citant l’argument des services de l’État. « Cela induit de facto l’arrêt du centre mobile de vaccination, et ce de manière unilatérale et prématurée », regrette la motion, lue par Florian Bouquet, président du conseil départemental.

« L’État se priverait d’une capacité́ de 6 000 vaccins supplémentaires par mois et d’un dispositif agile et efficace de réservation/annulation des rendez-vous avec un taux de réponse immédiate de plus de 90 % », interpelle la motion. Christian Rayot, de l’opposition de la gauche républicaine, questionne cette décision, dans le contexte électoral des élections départementales et régionales et fustige la gestion logistique – en la confiant à la Commission européenne – de l’attribution des vaccins. On aurait mieux fait de nommer un général pour le faire glisse-t-il.