Covid-19 : le vaccin Pfizer suscite l’impatience

L’agence régionale de santé (ARS) le confirme : des doses de Pfizer sont à nouveau disponibles en quantité importante. Ce mercredi, Agnès Hochart, déléguée territoriale nord Franche-Comté à l’ARS, et Christophe Duverne, directeur de cabinet de la préfecture du Territoire de Belfort, se sont rendus au centre de vaccination mobile, installé ce mercredi après-midi devant le centre commercial Auchan, à Bessoncourt, pour sonder la dynamique. Et cela se passe « très bien », confirme Jean-Jacques Hezard, qui gère le centre de vaccination mobile animé par les ambulances Jussieu secours. « Les doses sont là en conséquence. » Par jour, le centre mobile est capable de vacciner 200 personnes et environ 100 personnes viennent se faire vacciner à chaque déplacement.

Il confirme cependant, qu’au mois de décembre, il y avait beaucoup plus de doses du vaccin Moderna que de Pfizer. « Les doses de Pfizer étaient réservées au moins de 30 ans. Alors certains faisaient demi-tour quand ils savaient qu’ils ne pouvaient pas avoir de Pfizer », explique-t-il. L’agence régionale de santé le rappelle : les vaccins Moderna et Pfizer sont tous deux des vaccins à ARN messagers. « Ils sont équivalents », insiste un membre de l’ARS. Il semble pourtant que Pfizer ait une cote de popularité plus importante. Et que le Moderna ait mauvaise presse. Elle serait liée, selon certains, à la proximité du nom Moderna avec Astrazeneca. Certains de relever, pour jouer la fibre patriotique, que la société américaine Moderna est pourtant dirigée par un Français, Stéphane Bancel.

Si les doses Pfizer étaient réservées au moins de 30 ans, on a quand même constaté une disponibilité plus faible du vaccin et des temps d’attente allongé pour se faire vacciner pour cette catégorie de population. En réservant un vaccin Moderna sur Doctolib mercredi 28 décembre à 16h, une dose était disponible dès le lendemain, à 8h à Danjoutin, à 9h54 à Héricourt et à 8h30 pour le centre de Grandvillars. Par contre, pour réserver une dose Pfizer alors que vous aviez moins de 30 ans, ce n’était pas la même rengaine. Il fallait attendre le 3 janvier pour une dose à Héricourt ou à Danjoutin. Le 10, pour une dose à Lure. Dans ce contexte, la disponibilité plus faible du vaccin Pfizer au mois de décembre a pu motiver certains à repousser leur dose de rappel.