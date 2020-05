Covid-19 : le Doubs se prépare à tester et accompagner 600 personnes par jour

L’autre volet essentiel du déconfiment repose sur les tests qui doivent permettre d’isoler et de tracer les personnes atteintes par le virus et de tracer les personnes qui ont pu être en contact avec elles. Jérôme Narcy a détaillé le processus.

En premier lieu, le médecin traitant. C’est vers lui qu’une personne qui ressent des symptômes qui peuvent faire penser au covid-19 doit se tourner.

Le médecin traitant va alors prescrire un test de dépistage. En cas de confirmation de l’infection au covid-19 ; la personne malade et sa famille proche seront placés en quatorzaine.

Débute alors la troisième phase, menée par l’assurance maladie. Cette phase consiste à identifier avec le patient les « cas contacts », autrement dit les personnes avec qui il a été en contact dans les dernières 48 heures. Si la personnes infectée a été dans un « lieu de vie collectif » (centre de soins, par exemple), c’est l’ARS qui entre en piste pour effectuer des tests.

Les personnes placées en quatorzaine bénéficieront d’un « accompagnement non médical » de l’ARS. Il s’agit là de rendre possible le respect de ce confinement de quatorze jours à domicile si possible : un télé-opérateur contactera la personne placée en isolement pour, si besoin, mettre en place un dispositif d’aide à la vie quotidienne : course, plateaux-repas, désinfection du logement, écoute psychologique). Pour cela, le préfet précise avoir mobilisé des téléopérateurs du Sdis, les CCAS, le conseil départemental et ses assistantes sociales, la protection civile, pour ce qu’il décrit comme « un accompagnement cousu-main ». Selon les bassins de vie, des hébergements seront également possibles en hôtel dans certains cas.