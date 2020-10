Covid-19 : l’ARS appelle « à un sursaut de responsabilité individuelle »

« Notre stratégie, c’est de repousser le plus possible l’échéance de la déprogrammation, dont on se rapproche », alerte Pierre Pribile. Le premier palier est fixé à 40 patients accueillis en réanimation, ce qui correspond à 20 % des capacités d’accueil en réanimation de la Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi ce palier ? Les capacités de réanimation sont en moyenne utilisés à hauteur de 80 %. « Si on dépasse ce seuil (20 %, NDLR), on sera obligé d’ajuster et de commencer à déprogrammer », détaille le directeur. Une déprogrammation qui se fera par étape et non pas de manière globale comme au mois de mars.