Covid-19 : la circulation du virus s’infléchit dans la région, la vaccination se poursuit

Le cap des 2 millions de personnes ayant reçu une première injection vaccinale est dépassé en Bourgogne-Franche-Comté (voir tableau ci-dessous). 72 % de la population a déjà reçu une dose. « Cette vaccination peut encore progresser », insiste l’ARS. Ce taux est 5 points inférieurs à des régions comme celles de l’ouest de la France.

« Dans le [Territoire de Belfort], plus de 96 000 personnes sont primo-vaccinées, soit 69% de la population, et près de 78 000 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet, soit 56 % de la population. Rapportés aux personnes majeures, ces taux atteignent respectivement 81% et 67 % », indique pour sa part la préfecture. « La vaccination est également plébiscitée chez les 12-17 ans, qui sont aujourd’hui plus de 6 200 (61 %) à avoir reçu une première injection, et plus de 3 800 (37 %) à être vaccinés en deuxième injection, apprécie la préfecture. A quelques jours de la rentrée scolaire, il s’agit d’un signal fort, qui va s’accélérer avec les campagnes ciblées de la rentrée au sein des établissements. » 2 000 créneaux de vaccination sont ouverts dans le Territoire de Belfort la semaine de la rentrée : http://bit.ly/Vaccination90